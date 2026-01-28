Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 

更新時間：06:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-28 HKT

每逢周末也有不少港人北上深圳吃喝玩樂，相信不少人也看過YouTuber兼KOL「西DorSi」的影片，跟着其介紹發掘北上好去處。這位「北上達人」YouTube頻道由2017年成立至今，已擁有34.5萬名訂閱者，最受歡迎的影片更錄得逾70萬次觀看，去年更獲律政司「粵港澳大灣區專責小組」委任為小組成員，為政府出謀獻策，究竟這位北上KOL是如何煉成的？

臨近30歲毅然裸辭拍片

人氣KOL西DorSi的誕生，源於2017年一次「心口掛個勇字」裸辭。他憶述大學時主修電腦科學，畢業後做過設計師及活動策劃，是一個平凡的打工仔；但到2017年將近30歲時，感到「工字不出頭」，不想終身為人打工，毅然裸辭，並重拾大學時的興趣——拍片。由於西DorSi自小在西環長大，當年網絡上也很流行地區小店題材，因此他最初經營的Facebook專頁，主力拍片介紹西環小店，可惜拍了幾條短片也沒有太多收視。

辭工轉型KOL約3個月沒有太大成績，但一個朋友的提議扭轉了西DorSi的命運。「有個朋友知道我以前有份工成日要上深圳，跟客戶對接，問我深圳有何好玩。」於是他便介紹朋友到深圳的海底撈，該品牌當時在香港未有分店，朋友從深圳回港後直言：「你別拍西環了，拍深圳這些一定紅！」

西DorSi的誕生，源於2017年裸辭追夢。汪旭峰 攝
西DorSi的誕生，源於2017年裸辭追夢。汪旭峰 攝

第一條深圳片介紹海底撈

西DorSi於是嘗試轉攻深圳內容，拍了一條影片介紹海底撈，他還記得是在2017年8月21日，上傳了第一條深圳題材的影片，一開始反應平平，直到8月31日其生日那天，到了海洋公園遊玩，排隊玩過山車時，手機不停彈出YouTube通知，原來他的影片突然爆紅，獲不少網民留言。

他後來才發現，原來前一天有位美女上載了一段介紹深圳玩樂的影片，而由於當年沒有太多人拍片介紹深圳，YouTube便自動推薦了西DorSi的影片給觀眾，短短5天內便獲得10萬人觀看，「如果條條都是10萬的話，就發達了！」從此西DorSi便着了魔，初期每天上載一條影片，「例如拍完海底撈之後，下午就要拍喜茶、奈雪，夜晚再拍太二，一天可以拍到5間，回來便有幾條片，當時香港未有這些品牌，很多香港人也不認識。」

此外，當年港人即使北上吃喝，往往也集中在羅湖區，西DorSi卻集中介紹福田區，因他過往工作需要，經常到福田，「福田整個城市面貌跟羅湖差天共地，不如介紹人去福田玩」，新鮮感成功吸引不少觀眾，也為他打響名堂。早在2018年10月已獲新聞專題訪問談北上熱潮，後來也上過財經節目分享內地開立銀行戶口，「其實疫情前已經有一個小高峰。」

疫情爆發時 一度「看不到希望」

不過，2020年初新冠疫情爆發，人人自危，再加上後來封關，令西DorSi無法拍片、收入大減，當年他只能留港拍攝自己不太感興趣的內容，「疫情時候是很灰心的，因為你看不到希望，尤其是銀行戶口，你見到那個數字一路在跌跌跌跌，跌到快要零了，不知道將來應該怎麼做。」這段坐困愁城的日子，西DorSi曾接受父親接濟，並被更勸「正正經經找工作」。

到了2020年底，由於憂慮外出拍片會感染病毒及傳染父母，也擔心若不再拍介紹深圳影片，「人們會不記得我是拍深圳的」，他毅然決定到深圳隔離14天，並在深圳長住繼續拍攝，以保住頻道特色。

疫情過後，北上消費成港人新常態，西DorSi亦苦盡甘來。
疫情過後，北上消費成港人新常態，西DorSi亦苦盡甘來。

直至2023年2月，內地及香港終於恢復通關，並逐漸復常，中港兩地融合加速，北上消費更掀起熱潮，西DorSi的頻道人氣急升，他曾透露復常首年月入已達6位數，並躋身「年度十大人氣YouTuber」，深圳商場合作也如雪片紛至。

去年獲「大灣區專責小組」委任

去年3月，西DorSi更獲律政司「粵港澳大灣區專責小組」委任成新成員，與大律師、法律教授等專業人士共事。小組主席、律政司副司長張國鈞曾表示，相信長居內地、熟識內地情况的西DorSi加入，可令措施制訂時更「貼地」。西DorSi希望自己能更好地幫助港人處理在大灣區可能遇到的法律及消費糾紛。

對於北上消費熱潮，西DorSi認為不會停止，只會去得「越來越遠，越來越密」，因為香港人已習慣北上，尤其新界居民前往深圳，「隨時比到尖沙咀更方便」。

