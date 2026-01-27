禢惠儀稱創新及地緣政治兩大力量 正重塑資本世界｜亞洲金融論壇

亞洲金融論壇（AFF）踏入第二日，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禢惠儀致詞時表示，「不確定轉化為共同信心，再將共同信心轉化為實質成果」是今年論壇的主題，而昨日人行、金管局宣布將人民幣業務資金安排進一步擴展至2,000億元人民幣，財庫局和上海交易的在黃金方面的合作，正是鞏固了市場信心的措施，並為未來發展定下步調。

港恰處兩股力量交匯點

她續指，當前資本世界正受到兩股力量重塑，一是創新，它正改變資本募集、定價與配置的方式；其二是地緣政治，它正重塑資本流向更安全地區的判斷標準，而香港恰處於這兩股力量的交匯點，因為香港擁有著全球聯通性、深厚資本底蘊及可信的創新環境的優勢，未來希望可以攜手各方合作，鞏固這些優勢。

洪丕正：投資者冀不受政策波動影響

香港金融發展局董事會主席洪丕正出台同一場合時表示，目前被國際投資者經常問的問題包括，當前的無風險利率是多少？或者有沒有甚麼風險較低的工具？某些領域配置過度集中或超配？哪些領域又配置不足？上述問題反應了國際投資者正希望自己的投資組合不會受到政策波動的影響。而這正是香港去年發揮關鍵作用的地方，即幫助全球投資者分散風險，實現了商品、黃金、數字資產等資產多元化配置。

洪丕正續指，去年香港無論是保險公司、股票市場、IPO 市場、銀行業、財富管理還是家族辦公室等各個領域都表現非常強勁，從中看到的不僅是顯著增長，許多更是常態化的穩健增長，這正是香港的優勢所在。

他還強調，世界在不斷變化，香港不能固步自封，跟進世界發展的腳步，而金發局作為智庫將會提出相關政策和建議，以助香港保持競爭力，並做好吸引人才工作。

