TikTok在美成立合資企業後 用戶卸載大增近150% 創作者轟審查機制失控

TikTok宣佈美國業務轉移至由美國領導團隊管理的合資企業後，用戶卸載速度明顯加快。據《CNBC》引述市場情報公司Sensor Tower數據指出，TikTok在過去5日，美國用戶每天刪除TikTok應用程式的平均值較前三個月增近150%。

用戶被要求同意新隱私權政策

報道提到，TikTok上周四宣布成立一家合資企業，以確保這款短片應用程式在美國營運由新的美國領導團隊負責，並任命TikTok前營運主管Adam Presser為合資企業的行政總裁。不過，部份用戶在被要求同意更新後的隱私權政策後，紛紛在社交媒體上表達了他們對於新合資企業的懷疑態度。

一位創作者Dre Ronayne更在Threads上發文表示，已在周日刪除擁有近40萬名追蹤者的TikTok帳號，並指「如果我可以因為他們的使用條款和審查機制失控，而刪除我最大的社交平台，你也可以」。另有創作者反映在應用程式發佈內容時遇到問題，以及抱怨服務中斷和影片上傳失敗。

收集資料涉種族及性取向等

據社交媒體貼文指出，新政策描述了TikTok可能收集的資料類型，包括種族或民族血統、性生活或性取向、跨性別或非二元性別認同、公民身份或移民身份，以及財務資訊等敏感資訊。儘管社交媒體上對此一片嘩然，但報道指這些措辭似乎並非新內容，因2024年8月的政策存檔版本就包含了相同條款。

