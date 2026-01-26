Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莊臣控股指廉署拘捕人士包括CEO封志宏 涉外判清潔合約貪污

商業創科
更新時間：22:29 2026-01-26 HKT
發佈時間：22:26 2026-01-26 HKT

本港清潔公司莊臣控股（1955）上周公布，廉政公署於1月21日搜查其營業地點，並拘留1名高級管理層及2名僱員。該公司再發公告指，相關僱員包括公司行政總裁封志宏，及兩名僱員，均非董事會成員，目前亦被暫停職務。

涉外判清潔合約貪污

此外，莊臣表示，廉署於2026年1月22日在其網站刊登的新聞公布，廉署拘捕了相關僱員，懷疑彼等向分判商收受利益，以批出多份合約予該些分判商，有關合約涉及為商業機構提供的服務，以及向公司提供車輛及相關維修保養服務，但並不牽涉與政府簽訂的合約。

