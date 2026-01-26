Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中金總裁指AI注入新動能 吸引外資積極關注中國資產｜亞洲金融論壇

商業創科
更新時間：14:27 2026-01-26 HKT
發佈時間：14:27 2026-01-26 HKT

中金副董事長、總裁、管理委員會成員王曙光表示，當前全球百年變局加速演進，但以人工智能為代表的新一輪科技革命與產業革命，正為世界經濟注入新動能。他指出，中國正逐步將外部壓力轉化為內生動力，以科技創新、綠色發展為代表的新質生產力，吸引眾多外資積極關注中國資產，投資中國已成為不少外資的重要考量。

Minimax等展現香港市場吸引力

值得注意的是，王曙光指，Minimax（100）、壁仞（6082）等5家企業相繼完成5億美元以上規模的IPO發行，為香港市場帶來「開門綠」，展現出香港資本市場的強大吸引力與活力。

跨境金融方面，王曙光指，去年在「一帶一路」地區完成融資規模約60億美元，參與的佳鑫國際資源（3858），成為全球首個在香港與哈薩克斯坦同步上市的項目，亦是中亞地區首支人民幣計價股票，並協助哈薩克斯坦開發銀行發行20億元離岸人民幣債券，更是中亞地區發行人首次發行人民幣債券，樹立了跨境金融合作的典範。

高盛國際董事長肯定香港獨特角色

高盛國際董事長兼葡萄牙前總理José Manuel Barroso指，當今世界談論「利益」多於「價值」，但仍應積極尋求跨區域的共同利益。他特別肯定香港的獨特角色，認為香港是極佳的跨區域交流平台，籲各地透過香港加強意見交流，推動跨區域貿易。

相關文章：證監梁鳳儀提醒股市強勢或掩蓋經濟脆弱性 警覺AI帶來估值泡沫｜亞洲金融論壇

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
4小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
17小時前
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
6小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
6小時前
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
00:43
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
突發
5小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
23小時前