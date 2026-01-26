中金總裁指AI注入新動能 吸引外資積極關注中國資產｜亞洲金融論壇

中金副董事長、總裁、管理委員會成員王曙光表示，當前全球百年變局加速演進，但以人工智能為代表的新一輪科技革命與產業革命，正為世界經濟注入新動能。他指出，中國正逐步將外部壓力轉化為內生動力，以科技創新、綠色發展為代表的新質生產力，吸引眾多外資積極關注中國資產，投資中國已成為不少外資的重要考量。

Minimax等展現香港市場吸引力

值得注意的是，王曙光指，Minimax（100）、壁仞（6082）等5家企業相繼完成5億美元以上規模的IPO發行，為香港市場帶來「開門綠」，展現出香港資本市場的強大吸引力與活力。

跨境金融方面，王曙光指，去年在「一帶一路」地區完成融資規模約60億美元，參與的佳鑫國際資源（3858），成為全球首個在香港與哈薩克斯坦同步上市的項目，亦是中亞地區首支人民幣計價股票，並協助哈薩克斯坦開發銀行發行20億元離岸人民幣債券，更是中亞地區發行人首次發行人民幣債券，樹立了跨境金融合作的典範。

高盛國際董事長肯定香港獨特角色

高盛國際董事長兼葡萄牙前總理José Manuel Barroso指，當今世界談論「利益」多於「價值」，但仍應積極尋求跨區域的共同利益。他特別肯定香港的獨特角色，認為香港是極佳的跨區域交流平台，籲各地透過香港加強意見交流，推動跨區域貿易。

相關文章：證監梁鳳儀提醒股市強勢或掩蓋經濟脆弱性 警覺AI帶來估值泡沫｜亞洲金融論壇