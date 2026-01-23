解禁訊號？消息稱阿里巴巴等獲准準備採購英偉達H200

據彭博社報道，中國相關部門已告知包括阿里巴巴（9988）集團在內的大型科技公司，可開始準備下單採購英偉達（Nvidia）的H200人工智慧晶片。此舉顯示，北京方面可能即將正式批准進口這款對運行人工智慧系統至關重要的關鍵組件。

附帶本土採購條件 具體比例待定

報道引述知情人士指，監管機構近期已原則上批准阿里巴巴、騰訊控股（0700）及字節跳動進入採購準備的下一階段。這些公司現已獲准開始討論具體需求數量等細節。知情人士表示，北京方面將鼓勵企業在獲得進口批准的同時，承諾採購一定數量的國產晶片作為條件之一，但目前尚未設定具體比例。

報道稱，此進展表明北京正在推進批准H200晶片進口的計劃。這款前代晶片已成為中美敏感貿易談判的核心議題之一。這也顯示出中國政府正優先考慮從阿里巴巴到騰訊等主要超大規模雲服務商的需求，這些企業正投入數十億美元建設用於開發和運行AI服務所需的數據中心。

分析指，若獲批准，這將是英偉達的一項重大進展。該公司一直致力於恢復與全球最大半導體市場的業務往來。執行長黃仁勳曾表示，僅AI晶片領域在未來幾年就可能創造500億美元的價值。在英偉達產品受限期間，華為技術、寒武紀等本土競爭對手蓬勃發展，並計劃大幅提升產能。

消息與早前傳聞相左 企業及官方未作回應

彭博社報道稱，北京此次對大型科技公司的指導，與近期關於政府可能阻擋H200進口的報導有所不同。上週金融時報曾報導，該晶片的零件供應商已暫停生產。英偉達代表對此不予置評，中國商務部未回覆傳真查詢。阿里巴巴、騰訊和字節跳動的代表亦未回應評論請求。