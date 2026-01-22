Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳國強旗下德祥地產攻RWA 瑞凱：日後可成資產發行平台

商業創科
更新時間：14:13 2026-01-22 HKT
發佈時間：14:13 2026-01-22 HKT

「殼王」陳國強旗下德祥地產（199）向現實世界資產（RWA）轉型，日前獲立法會議員吳傑莊及瑞凱集團增持。瑞凱集團主席劉浩然指出，期望未來將德祥從「資產持有者」改為「資產提供者」，成為一家數字資產發行平台。

參與RWA是順應趨勢

現年71歲的德祥地產聯席副主席陳國強表示，該公司參與RWA，主要是順應趨勢，且業務亦需由新世代帶領。他又笑指，隨著個人年齡漸長，記憶力衰退，很多事情未來都要交由AI處理，「帶年輕人來，把老人家放在旁邊當觀眾好了。」

主導業務轉型的劉浩然表示，期望協助德祥在RWA方面走獨特模式，即日後成為一個資產發行平台，擔任資產提供者角色，為住宅及寫字樓資產代幣化，「只要資產可驗證、可上鏈、可追溯權利，都可以成為德祥的一部分，與數碼資產連接。」

他續指，此舉可令房地產不受地域限制，接觸全球各地的投資者，流動性較傳統持有地產項目高。劉浩然期望，當其商業模式成熟後，德祥可以成為業界反覆研究的案例。

港寫字樓前景仍然疲弱

德祥地產主席張漢傑表示，「現在地產不流行了，（從事）Web3都不去公司上班」，本港寫字樓前景仍然疲弱，該公司因此引入專家，助業務轉型，同時由於該公司規模小、財務清晰，更容易發展Web3。

張續表示，德祥在過去15個月已出售17億元房地產資產，令債務減少13億元，並預計未來3個月內可將餘下不足6億元債務消除，但仍會保留有價值的房地產，希望將其代幣化。

吳傑莊和瑞凱日前入股德祥

有份參與投資的立法會選委界議員吳傑莊表示，目前整個數碼資產資產的規模只有3萬億美元，比一隻大型股票市值還要小，當中RWA規模只佔當中約7%，房地產RWA比例更是極小，目前發展是一個起步。

德祥日前向吳傑莊和瑞凱分別配售1,150萬股和1.3億股，共集資逾1.6億元；同時向瑞凱發行認股權證，可額外籌集3.07億元。倘若所有認股權證獲行使，陳國強持股將由目前52.48%降至39.79%，而瑞凱由目前10%可增至30.9%，有條件觸發全面收購。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
8小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
18小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
1小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
21小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
政情
6小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
17小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
3小時前