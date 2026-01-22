陳國強旗下德祥地產攻RWA 瑞凱：日後可成資產發行平台

「殼王」陳國強旗下德祥地產（199）向現實世界資產（RWA）轉型，日前獲立法會議員吳傑莊及瑞凱集團增持。瑞凱集團主席劉浩然指出，期望未來將德祥從「資產持有者」改為「資產提供者」，成為一家數字資產發行平台。

參與RWA是順應趨勢

現年71歲的德祥地產聯席副主席陳國強表示，該公司參與RWA，主要是順應趨勢，且業務亦需由新世代帶領。他又笑指，隨著個人年齡漸長，記憶力衰退，很多事情未來都要交由AI處理，「帶年輕人來，把老人家放在旁邊當觀眾好了。」

主導業務轉型的劉浩然表示，期望協助德祥在RWA方面走獨特模式，即日後成為一個資產發行平台，擔任資產提供者角色，為住宅及寫字樓資產代幣化，「只要資產可驗證、可上鏈、可追溯權利，都可以成為德祥的一部分，與數碼資產連接。」

他續指，此舉可令房地產不受地域限制，接觸全球各地的投資者，流動性較傳統持有地產項目高。劉浩然期望，當其商業模式成熟後，德祥可以成為業界反覆研究的案例。

港寫字樓前景仍然疲弱

德祥地產主席張漢傑表示，「現在地產不流行了，（從事）Web3都不去公司上班」，本港寫字樓前景仍然疲弱，該公司因此引入專家，助業務轉型，同時由於該公司規模小、財務清晰，更容易發展Web3。

張續表示，德祥在過去15個月已出售17億元房地產資產，令債務減少13億元，並預計未來3個月內可將餘下不足6億元債務消除，但仍會保留有價值的房地產，希望將其代幣化。

吳傑莊和瑞凱日前入股德祥

有份參與投資的立法會選委界議員吳傑莊表示，目前整個數碼資產資產的規模只有3萬億美元，比一隻大型股票市值還要小，當中RWA規模只佔當中約7%，房地產RWA比例更是極小，目前發展是一個起步。

德祥日前向吳傑莊和瑞凱分別配售1,150萬股和1.3億股，共集資逾1.6億元；同時向瑞凱發行認股權證，可額外籌集3.07億元。倘若所有認股權證獲行使，陳國強持股將由目前52.48%降至39.79%，而瑞凱由目前10%可增至30.9%，有條件觸發全面收購。