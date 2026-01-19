胡潤公佈中國AI企業50強 寒武紀價值6300億居首 7間晶片企業打入十大

胡潤研究院今日（19日）發布《2025胡潤中國人工智能企業50強》，AI晶片板塊包攬榜單三甲。其中，寒武紀以6300億元（人民幣，下同）的企業價值登頂，較去年增長165%；國產GPU獨角獸摩爾線程及沐曦緊隨其後。此外，榜單顯示，逾八成上榜企業集中於北上廣深。

寒武紀收入暴增43倍

寒武紀自2016年成立以來，專注於AI核心處理器晶片研發，受惠於AI算力需求爆發，其業績2025年上半年實現營收28.8億元，按年大幅增長43倍。此外，寒武紀已主導或參與45項國內外技術標準制定。

榜單第二、三名均由國產GPU企業佔據，其中第二名的摩爾線程價值為3,100億元，該公司專注全功能GPU研發，2025年首三季營收按年增長182%至7.8億元。第三名為價值達2,500億元的沐曦股份，該公司為中國首批實現全流程國產化的高端GPU企業，專注於全棧式GPU研發。

地平線穩居車載AI晶片龍頭

從行業分佈來看，AI晶片相關企業在榜單前10名中豪取7席。除了三甲外，第五位的地平線（9660）價值為1,200億元，穩居車載AI晶片及智駕解決方案龍頭，2025年上半年營收增長67.6%；瑞芯微、壁仞科技（6082）及芯原股份亦躋身前列。

非晶片類企業中，智能語音龍頭科大訊飛則以1,300億元價值排名第四，其「訊飛星火大模型」在多語言能力上已擴展至130多種語種。

19家北京企業上榜 領跑全國

地域分佈方面，北京以19家上榜企業繼續領跑；上海則以14家緊隨其後，較去年增加5家；深圳及廣州分別有6家及4家企業上榜，四大一線城市佔據了榜單總數的80%以上。