PAObank稱「港口社區系統」發揮數據潛能 提升中小企融資效率

商業創科
更新時間：16:36 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:36 2026-01-19 HKT

PAObank早前成為引入「港口社區系統」數據的銀行，並作為試點案例協助探索系統數據替代傳統貨運證明文件的潛力，更獲邀出席「港口社區系統」啟用儀式，分享貨運物流數據如何推動貿易融資數碼化，加快行業升級。

助了解企業貿易流和資金流

該行表示，「港口社區系統」實現橫跨海、陸、空的物流數據互聯互通，為途徑香港的貨物建立完整且可靠的物流足跡；而港口社區系統中的進出報關數據及實時貨運物流數據，有助銀行了解企業的貿易流和資金流，從而減低信貸成本並提升貿易融資的效率。

PAObank副行政總裁及首席風險官黃欣保指出，該行作為平安集團在港綜合金融平台之一，擁有科技賦能金融的願景，早年已率先運用替代數據簡化中小企融資，為業界建立標準。由於傳統港口資訊較為分散，銀行缺乏整合貿易數據，難以及時且準確地評估企業營運狀況及信貸風險，影響融資效率，而「港口社區系統」提供統一、可靠及完整的物流數據，有助進一步打通業界數據壁壘，讓銀行擁有實時數據作參考，快速準確地評估中小企的業務狀況，從而進行更精準的信貸審批，滿足中小企資金需求。

