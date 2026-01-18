Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克入稟索償逾萬億 控告OpenAI及微軟「不當獲利」

商業創科
更新時間：14:52 2026-01-18 HKT
發佈時間：14:52 2026-01-18 HKT

Tesla行政總裁馬斯克與OpenAI行政總裁Sam Altman之間鬥爭再度升級。馬斯克日前入稟美國聯邦法院，要求OpenAI及其合作夥伴微軟支付790億美元至1,340億美元（約6,162億至1.05萬億港元）賠償金，稱自己在不知情下遭到欺詐，指控兩家公司利用了其早期對OpenAI投入資金而「不當獲利」，應該歸還有關收益予其本人。

早年提供資金及人脈

綜合外媒報道，馬斯克在法院文件中指出，OpenAI在2015年共同創立期間，因其提供的資金及人脈，獲得約655億至1,094億美元利益；而微軟則因與OpenAI合作，獲得約133億至251億美元收益。馬斯克首席律師Steven Molo更在一份聲明中表示，「沒有馬斯克，不會有OpenAI」。

法院文件提到，馬斯克於2015年協助創立OpenAI時投入約3,800萬美元，佔OpenAI初期種子資金60%，又無私分享其商業規模化的專業經驗，並以其個人名望為公司背書；不過，馬斯克聲稱有關資金是在誤導下投入，因此有權依照OpenAI目前5,000億美元身價來索取回報。至於有關數字是由馬斯克的專家證人、金融經濟學家C. Paul Wazzan所計算。

法院文件又指，若陪審團裁定OpenAI或微軟須負責，馬斯克可能進一步要求懲罰性賠償及其他法律制裁，其中包括要求法院下達禁制令。

OpenAI轟「毫無根據」

不過，OpenAI公開表示馬斯克提訟「毫無根據」，並形容這是一場「騷擾行動」；微軟亦透過律師指出，沒有任何證據顯示微軟協助或教唆OpenAI從事不法行為。兩家公司也在另一份法院文件中，正式挑戰馬斯克所提出的賠償金額，質疑其合理性與計算方式。

此外，OpenAI也透過官方文章反擊，直指馬斯克提訟是因為過去未能掌控公司而心有不甘，又指當初討論繼任計畫時，馬斯克一度提議讓其孩子來掌控通用人工智能（AGI）發展，讓管理團隊相當錯愕。

馬斯克於2018年離開OpenAI，目前亦經營AI公司xAI，並推出聊天機器人Grok，與ChatGPT競爭。他在訴狀中表示，OpenAI在轉型為營利性組織過程中，已背離其最初「為人類福祉發展AI」的創立使命。

美國加州奧克蘭的一名法官本月裁定，該案將交由陪審團審理，預計於今年4月開庭。聯邦法官早前亦已駁回OpenAI與微軟試圖避免陪審團審理的動議。

