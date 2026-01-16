支付寶推中國首個AI Agent商業協定 可用對話購物 「付費仍由用戶主導」

螞蟻集團旗下支付寶表示，聯合阿里巴巴（9988）生態的千問應用程式（App）、淘寶閃購、Rokid、大麥、阿里雲百煉等夥伴，正式發布智能體商業信任協定（Agentic Commerce Trust Protocol，ACT協定），是中國首個面向商業AI代理需求設計的開放技術協定框架，為AI與電商、外賣等服務平台的協同，建立一套「通用語言」，讓跨終端、跨系統、跨平台的AI任務執行變得更高效。

Agent推薦符合對話需求商品

支付寶指出，以千問App為例，憑ACT協議成功打通淘寶閃購與支付寶AI付，用戶只需向千問發出指令「幫我點杯珍珠奶茶」，千問基於用戶地理位置，智能推薦附近符合需求的商品，同步完成格價與優惠券自動核銷，而用戶僅需點擊「選它」，確認支付寶付款，即可一鍵完成結帳。螞蟻指，整個購物流程以對話式、自動化、不跳端的方式推進，千問化身專屬「購物助手」，包辦繁瑣操作。

解決授權及安全問題

支付寶指出，ACT協議主要解決用戶授權、資金交易安全等問題，當中支付寶為其搭建了「委托授權域」、「商業交互域」、「支付服務域」、「信任服務域」四大核心基礎設施標準，實現AI操作全流程可追溯、可驗證；並支持自動化交易流程，減少不必要的人工干預，提升服務效率；而統一多平台服務標準，亦避免體驗的割裂。

「AI只做下單操作執行角色」

該企表示，與傳統付款模式不同，在ACT協議的規則框架下，AI僅承擔下單操作的執行角色，付款環節始終由用戶主導或自主授權，在保障資金安全的前提下，為用戶大幅節省時間成本。該企續指，對商家而言，未來接入AI原生應用時，只需按照協議標準配置統一接口，即可對接全渠道入口，無需單獨進行複雜的API開發，大幅降低對接成本。

可預先下指令 搶機票酒店

支付寶指，目前ACT協議可使用在AI代買、企業自動化採購等多元場景，並提供兩種付款模式。第一種梗式是即時付款，用戶與AI實時對話，基於推薦列表自主決策，確認後完成付款授權與身份驗證，適用於AI點外賣、日常購物等高頻場景。第二種模式是委托授權，用戶可提前設定時間窗口、金額上限、商家範圍等條件，即便離線無指令，AI也能自動監測商品動態並完成下單結算，適用於機票、酒店預訂等場景。

支付寶表示，該協議最大限度遵循兼容性、私隱性、開放性三大原則，全面適配現有商業與支付系統，並將伴隨AI行業技術發展持續優化。該企續指，正積極推動更多支付服務商、商家與平台、AI開發者、智能終端生態廠商加入，共同完善協議內容，共建AI商業信任新生態。