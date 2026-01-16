Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

勞工權益組織稱Labubu工廠剝削勞工 泡泡瑪特挫近5% 回應外媒指正調查事件

商業創科
更新時間：12:48 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:48 2026-01-16 HKT

有海外勞工權益組織聲稱，泡泡瑪特（9992）知名IP Labubu的製造工廠存在剝削勞工的情況。

泡泡瑪特中午收報180.2元，挫4.75%，創近1年低。

據BBC報道，美國的非政府組織「中國勞工觀察(China Labor Watch，CLW)」指稱，其調查發現泡泡瑪特的一間供應商要求員工過度加班、簽署空白或不完整的合約，並且不給予帶薪休假。

泡泡瑪特：定期對供應商進行審查

泡泡瑪特回應BBC指，正調查這些指控，表示若這些指控被屬實，將堅決要求製造商糾正做法。泡泡瑪特又指，公司定期對供應商進行審查，包括由國際認可的檢查員進行的年度獨立第三方審查。

據報「中國勞工觀察」的報告表示，對一間位於廣東省的Labubu製造商Shunjia Toys Co Ltd進行了深入調查。CLW稱，該工廠是泡泡瑪特的「核心製造設施」，僱用了4,500多名工人。

CLW稱存在非法加班、缺安全培訓

CLW表示，對該工廠的51名員工進行了當面採訪，討論了招聘、合同和工作條件等問題，稱該工廠存在勞工問題，包括據稱非法加班時間、不明確的合同做法以及缺乏安全培訓和保護。

該組織表示，工廠中未發現童工，但僱用了16歲的工人，他們與成人受到相同的工作條件對待，沒有按照中國法律要求提供特殊照顧。CLW促泡泡瑪特立即採取行動解決問題，包括應補償受影響的工人，確保其生產線符合中國勞動法和國際認可的勞工標準。

