滙豐據報研究出售新加坡保險業務 啟動策略性評估

商業創科
更新時間：10:58 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:58 2026-01-16 HKT

滙豐控股（005）開始對其在新加坡的保險業務進行策略性評估，包括潛在的出售，作為其全球業務重組的一部分。

彭博報道日前引述消息指，滙豐正與一家財務顧問合作，就新加坡業務進行評估，有關業務估值可能超過10億美元（約78億港元），現時已有數家保險公司和投資公司表達了初步興趣。

滙豐指今次評估將涵蓋滙豐人壽新加坡（HSBC Life Singapore），並將「考慮所有選項」，目前尚未做出決定。該行又表示，新加坡是「集團的優先市場」，並將繼續向該城市的客戶提供保險產品。滙豐表示，該行專注於在有「明確競爭優勢」並且有最大增長機會和支持客戶的領域提高領導地位和市場份額。

滙豐過去通過有機擴張和收購來擴大其在新加坡的保險業務，包括在2022年以5.29億美元收購安盛保險私人有限公司（AXA Insurance Pte）。

自2024年上任以來，滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）已經進行了該行至少十年來最大規模的重組，精簡管理層並裁減數千個工作崗位。他將滙豐重組為四個新部門，並退出了他的前任曾認為對該行未來至關重要的一些業務。

