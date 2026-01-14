許正宇稱1.26舉辦亞洲金融論壇 首增「全球產業峰會」環節

財經事務及庫務局局長許正宇局長今日（14日）發表財庫論網誌，指出2026年是國家「十五五」規劃開局之年，規劃不僅為全國經濟社會發展指明方向，也為香港作為國際金融中心帶來重大機遇與新使命。香港必將主動融入和服務國家發展大局，發揮獨特優勢，助力實體經濟邁向高質量發展。

許正宇提到，政府將於1月26至27日舉辦第十九屆亞洲金融論壇（AFF），以「變局中協力 新局中多贏」為主題，匯聚全球金融與產業領袖，探討在複雜多變的國際環境中實現共贏，並首次新增「全球產業峰會」（Global Business Summit）環節。

料吸引3600名參與者

該論壇預期將吸引超過3,600名來自60個國家及地區的參與者，其中逾八成為企業首席執行官或高層決策者。首日將舉行開幕儀式，聚焦宏觀經濟及多邊合作，並設有與黃金市場發展相關的合作備忘錄簽署儀式，屆時將發布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。

第二日的全球產業峰會將集中探討人工智能、生物醫藥、機器人、新消費、綠色能源等高增長產業，推動企業「走出去」與「引進來」。論壇將設「AFF Deal-making」專區及多個主題展覽，提供一對一項目撮合與投資交流。