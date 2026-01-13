Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

David Webb逝世｜生前公開數據庫系統 資料獲OpenAI及字節跳動大量讀取

更新時間：23:34 2026-01-13 HKT
發佈時間：23:34 2026-01-13 HKT

獨立股評人David Webb因轉移性前列腺癌，周二（13日）離世，終年60歲。其個人財經網站「Webb-site」多年來收集及整合不同來源的資料，因數據量豐富及其公共性，一直是金融界、投資者以至新聞從業員經常使用的平台。雖然網站伺服器於去年11月關閉，並終止公開存取，不過有本港AI初創企業已把該網站還原，並表明不會圖利。

相關文章：David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典

David Webb透露，自2003年以來，營運數據庫的花費已超過1,000萬元，當中未計他個人花費大量時間的機會成本。他亦曾表示，自1998年以來營運網站，並為公眾利益在公司及經濟治理方面發聲，是他人生中的最大樂趣，遠超跑贏市場的滿足感。 

2020年，David Webb宣布患上前列腺癌，並已擴散至骨骼。他當時曾考慮在逝世後，把Webb-site交由香港大學接手營運，惟方案最終被大學管理層否決。

去年2月，由於病情惡化，David Webb在網站貼出有序結束網站的通告，引發香港投資界廣泛討論。其後，他宣布改變原有結束方案，決定將Webb-site資料庫及自己開發的資料收集軟件公開存放在GitHub上的公共儲存庫中，供有志之士延續下去。

港初創創辨人還原網站 強調不圖利

網站伺服器最終於去年11月正式關閉，公開存取亦終止。其後，本港醫療生成式人工智能初創企業0xmd透過解讀原始碼及編程執行，把該網站還原，創辦人兼總架構師區兆倫向本地傳媒表示不會藉此圖利。財經作家周顯在本報專欄中提及，OpenAI和字節跳動曾大量讀取「還原版」網站https://0xmd.com/website資料，反映數據珍貴重要。

現時公眾可透過「還原版」網站，查核Webb-site在去年10月31日前所有歷史數據。並透過改良後台程序，每日自動更新數據，包括中央結算及交收系統（CCASS）紀錄、報價、回購與沽空等資料，亦會連繫公司註冊處及其他司法機構的相關資訊。至於所有網站上的歷史文章，目前保留在Webb-site.com的網路檔案庫中。

AI巨企「狼取」Webb-site資料｜周顯

 

