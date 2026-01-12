Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

招商永隆去年首3季財管收入增逾50% 今年料保持雙位數增長

更新時間：10:27 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:27 2026-01-12 HKT

招商永隆銀行副總經理林淑芬表示，受惠投資市場暢旺和客戶人數增加，去年首3季財富管理業務費用收入按年增長超過50%，預期今年財管業務的交易量和收入，以及新增客戶人數均可望保持雙位數增速。

該行去年首3季財管業務增長理想，林淑芬指乃受惠中國內地、香港及美國股市升浪，以及結構性產品、保險和基金銷情佳，同時也得益於新增客戶有雙位數增長。此外，財富管理業務總監鄭致芬稱，因內地利率低企，內地客戶來港尋求較高收益的理財產品也有助帶動財管業務增長。林淑芬指該行中高端理財客中，跨境客戶佔了一半。

部分職位計劃增加一成人手

至於今年財管業務的增長動力，林淑芬坦言，今年由市場帶動的業務增長應沒去年般明顯與廣泛，故將透過增加人手，以及加大該行手機App的投資和應用，來支持業務增長。她指該行計劃今年增加客戶經理、客層和產品策略人手10%以上。她又指，該行去年10月上線的兩大革新功能「投資易」與「智選通」服務，為財管業務注入動力。

「投資易」認購流程縮至3分鐘

現階段零售客戶透過「投資易」可在手機App直接聯絡客戶經理並認購債券或結構性產品，認購流程僅需3分鐘，較此前需至少20分鐘大為縮減。該功能上線3個月以來，帶動相關產品交易規模錄高雙位數增長。原本客戶經手機App下單買債券或結構性產品的佔比為50%，鄭致芬稱，今年目標是把該佔比提高至60%。「智選通」讓客戶可直接在手機App自主設定產品條款，投資高端結構性產品，將原本數小時的詢價及交易流程縮短至數分鐘。

投資環境方面，鄭致芬指今年全球市場的貨幣政策仍較寬鬆，有利投資環境，並看好美股、港股，且偏好AI概念的應用類板塊，港股經過2年大升後，料今年將回歸經濟基本面，升幅只屬溫和，並提醒客戶應做好兼具股債的資產配置，除中期優質債，也可投資結構性產品和黃金。

