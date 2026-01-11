Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克旗下X將7日內開放演算法 之後每4周公開一次更新

商業創科
更新時間：15:44 2026-01-11 HKT
發佈時間：15:44 2026-01-11 HKT

馬斯克（Elon Musk）宣佈旗下社群媒體平台X將在7日內向公眾開放其新演算法，包括所有用於自然內容（OrganicPosts）與廣告貼文推薦的程式碼。

馬斯克指出，之後每4周都會再公開一次更新內容，還會附上詳細的開發者說明，以助大家了解演算法更改了甚麼內容。

歐盟曾要求提供演算法相關資料

值得留意的是，歐盟執委會早前決定，延長先前針對X採取的監管保留措施至2026年底，要求該平台持續配合提供與演算法運作方式及非法內容擴散相關的資料。

此外，巴黎檢察機關去年對X展開刑事調查，重點關注其演算法是否存在系統性偏見，以及是否涉及不當蒐集或使用使用者資料。歐洲聯盟上月更對X處以1.2億歐元罰款，指其違反歐盟數位服務法（Digital Services Act）下的透明度義務。
 

