據報吉利考慮打入美國市場 以極氪、領克打頭陣
更新時間：17:40 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:40 2026-01-10 HKT
據外媒報道，吉利（175）正考慮向美國市場擴張，極氪和領克等品牌或是首選。
報道稱，吉利控股全球傳播總監薩特克利夫（Ash Sutcliffe）在國際消費電子展（CES）上受訪時表示，公司很可能在未來24至36個月內就其在美國的擴張計劃發佈公告，極氪和領克等品牌可能很適合美國市場。
薩特克里夫表示，目前最大的問題是何時進入美國以及前往哪些地區。吉利尚未在美國尋找生產基地，但暗示富豪汽車位於南卡羅來納州的裝配廠可能是一個理想地點。
