Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報吉利考慮打入美國市場 以極氪、領克打頭陣

商業創科
更新時間：17:40 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:40 2026-01-10 HKT

據外媒報道，吉利（175）正考慮向美國市場擴張，極氪和領克等品牌或是首選。

報道稱，吉利控股全球傳播總監薩特克利夫（Ash Sutcliffe）在國際消費電子展（CES）上受訪時表示，公司很可能在未來24至36個月內就其在美國的擴張計劃發佈公告，極氪和領克等品牌可能很適合美國市場。

薩特克里夫表示，目前最大的問題是何時進入美國以及前往哪些地區。吉利尚未在美國尋找生產基地，但暗示富豪汽車位於南卡羅來納州的裝配廠可能是一個理想地點。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
22小時前
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
9小時前
懷疑老婆出軌鞋裡裝監聽器，深圳男聽到親密聲音持刀殺死情人。
深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身
即時中國
6小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
4小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
22小時前