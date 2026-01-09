英偉達挖角Google雲端高層 任命首席市場總監 強化品牌攻AI商機

全球人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia）近日宣布，Google雲端行銷副總裁Alison Wagonfeld為首席市場總監，此舉被視為這家矽谷巨頭望進一步提升知名度。

Alison Wagonfeld在LinkedIn確認此人事變動，表示將在1月底離開Alphabet旗下的Google雲端後，加入英偉達首席執行官黃仁勳的領導團隊。她將負責市場營銷與傳訊事務，協助英偉達迎來「下一階段成長」。總部位於加州Santa Clara的英偉達公司尚未對此事作出回應。

品牌知名度待提升

儘管英偉達已躋身全球科技龍頭，但其品牌知名度與蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）等知名企業仍有所差距。根據品牌諮詢公司Interbrand公布的2025年全球最佳品牌排名，英偉達位列第15名。英偉達早年專注服務核心電腦玩家，市場相對小眾，其英文名稱亦常被誤讀。如今，其AI處理器帶來營收飆升，一躍成為全球市值最高的公司。

助力深化英偉達市場

Alison Wagonfeld曾在Google雲端任職約十年，擔任行銷副總裁。Google雲端與亞馬遜AWS、微軟Azure爭奪雲端計算客戶，並且如英偉達一樣，受益於企業激增的AI投資。她在帖文中表示：「在這個變革性時刻，能從一家AI領軍企業轉至另一家，我感到非常興奮。Google與英偉達擁有牢固的合作夥伴關係，期待未來繼續協作。」

