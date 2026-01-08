中石化母企與中國航油重組 分析指增強中國航空燃料產業競爭力

國務院國資委公布，國際院批准中石化（386）母企中國石油化工集團，與中國航空油料集團實施重組。

中國石化集團旗下擁9家上市公司

據內媒介紹，中國石化集團目前是全球第一大煉油公司及中國第一大航油生產商，旗下擁有9家上市公司，涵蓋油氣勘探、煉油化工、裝備製造等能源全產業鏈。而中國航油是亞洲最大的集航空油品採購、運輸、儲存、檢測、銷售、加注於一體的航空運輸服務保障企業，主營業務主要涉及航油、石油、物流、國際和通航五大板塊。

業界指屬央企整合布局

《新華社》引述業內人士認為，此項改革是中央企業戰略性、專業化重組整合的布局落子，也是應對國際競爭與綠色轉型的主動作為，有望助力降低航空燃料供應成本，增強中國航空燃料產業競爭力，促進航空業綠色低碳轉型。

近年中國加速央企重組，過去5年的「十四五」時期，共有6組10家企業實現戰略性重組，新組建設立9家央企。