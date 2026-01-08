Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信保局辦環球經貿研討會 AI應用及環保產品需求大 出口前景仍樂觀

商業創科
更新時間：18:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-08 HKT

香港出口信用保險局今日（8日）舉辦2026環球經貿前瞻研討會，吸引逾 150位不同行業的香港出口商參與。香港信保局諮詢委員會主席陳瑞娟表示，在貿易市場充滿不確定性下，出口商無可避免面對不同壓力，但去年香港商品整體出口保持強勁，港商依然敢於創新和迎難而上，積極拓展中國內地、東盟及中東等新興市場，同時提升價值鏈及加強管理跨國供應鏈，鞏固與拓展傳統歐美市場業務，正好展現港商韌性及靈活變通。

2026年充滿挑戰又機遇處處

陳瑞娟又指，2026年將會是充滿挑戰而又機遇處處的一年，亦是香港信保局成立60周年，該局將繼續支持香港出口貿易的可持續發展，同時亦會支援內地企業「出海」，為香港經濟注入新動能。

香港貿易發展局研究副總監趙永礎亦表示，儘管受美國貿易政策的不確定性影響，但強勁的基礎需求、特別是與人工智能應用相關的科技產品及環保產品，仍然為全球市場注入動力。他續指，全球保護主義措施不容忽視，但只要能夠靈活應對市場環境，2026年出口前景仍然樂觀可期。 

中國料保持韌性 港經濟續改善

環球經濟展望方面，星展銀行（香港）高級副總裁及策略師謝家曦指出，作為「十五五」規劃的開局之年，預期中國經濟將保持韌性，在中美貿易休戰的背景下，出口表現有望維持穩定，「反內捲」行動亦有助於穩定通脹，預期將有更多支持性政策出台。同時，香港經濟預料將繼續改善。香港在內地、東盟及中東之間的轉口貿易正逐步提速，消費及旅遊行業亦開始復甦。在資金流入的支持下，資產市場表現保持穩健。

未來12個月美元或受壓

渣打銀行（香港）財富方案投資策略主管陳正犖則表示，2026年在美國聯儲局持續減息、德國與中國內地財政刺激措施，以及部分新興市場貨幣寬鬆政策下，環球經濟有望實現軟著陸。他預期，在未來12個月，美元結構性支持逐漸減弱，美國與其他經濟體利差收窄，或對美元構成壓力。
 

