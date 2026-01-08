內地據報要求科企暫停訂購Nvidia H200晶片 彭博：最早本季批准部份進口

據外媒引述消息報道，中國政府本周要求部分中國科技公司暫停訂購英偉達（Nvidia）的H200晶片，並盡可能採購國產AI晶片，以減少對美國晶片依賴，以及防止中資科技公司在政策明朗前急於囤積美國晶片。不過，據彭博引述消息報道，中國計劃最早於本季批准部份英偉達H200晶片的進口，允許內地企業從英偉達購買該晶片用於特定商業用途。英偉達（NVDA）周三股價升1%，收報189.11美元。

禁止用於軍事及敏感政府機構等

報道引述消息指出，出於安全考慮，H200晶片將被禁止用於軍事、敏感政府機構、關鍵基礎設施和國有企業，與中國政府對蘋果公司設備和美光科技晶片等外國產品採取的類似措施如出一轍。

此外，如果這些機構仍然申請使用該組件，他們的申請將逐案審查。

黃仁勳形容中國市場需求強勁

值得留意的是，英偉達財務總監Colette Kress早前在美國消費電子展期間的分析師會議上表示，已提交向中國出口H200晶片的許可申請，目前正由美國政府審視並決定下一步行動。黃仁勳更形容，中國市場的需求相當強勁。

