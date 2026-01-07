香港進入IPO大牛市｜周顯

現時香港正在進入一個IPO大牛市，皆因有300間公司正在申請當中，這是一個史無前例的數字。這當然也因香港交易所（388）和證監會大開綠燈有關，於2025年只有1間公司的申請被駁回，對上一宗被駁回已是2023年的事了。

因此很多業內人士紛紛說，𠵱家好易在香港上市，所以都乘着這個風潮，乘機遞表，皆因他們見過鬼都怕黑。幾年前，監管越來越嚴格，上市過程問長問短，一個乳臭未乾的小毛頭，從來沒有做生意經驗，卻去質問創業成功的老闆，公司未來有沒有可持續發展性，que來que去問幾百次問題，正是教老豆生仔，都唔知做乜。

其實經營交易所十分簡單，一切依法辦事，夠條件，就畀佢上市，條件不符合，就給予一個限期讓其達標，達不到標就退市，根本就不用「阿吱阿咗」，作出很多不切實際的無謂假設。

這正如監管也是十分簡單，夠證據就拉人，不夠證據就別動手，不要搞些未審先判的前置式監管。香港證券業走了10年的冤枉路，現在是走回正路了，但也浪費了10年。

周顯