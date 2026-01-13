世界人工智能大會周五科學園舉辦 多名國內外專家演講

「世界人工智能大會」（WAIC）宣布，第八屆WAIC將於周五（16日）在香港科學園舉行，已確定多位國際、內地頂尖科學家和產業家擔任專題演講，包括美國矽谷人工智能研究院院長Piero Scaruffi，矽谷著名風險投資家Steve Hoffman，《胡潤百富》創刊人Rupert Hoogenwerf等。

WAIC表示，該大會由國家外交部、國家發展和改革委員會、工業和資訊化部、教育部、科學技術部、國務院國有資產監督管理委員會、國家互聯網資訊辦公室、中國科學院、中國科學技術協會和上海市人民政府共同推動支持。國務院總理李強連續兩年出席大會開幕式並致辭。

該大會亦指，選定在香港舉辦，彰顯背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，以及匯聚國際資源，推動科創協同創新的戰略角色，可助力將香港打造成為國際人工智能交流與合作的核心樞紐。