「鱷王」達里奧警告AI熱潮處泡沫初期階段 儲局政策或助長泡沫

雖然AI熱潮持續，但有「鱷王」之稱的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）在社交平台上發文警告，推動華爾街科技股上漲的AI熱潮「現正處於泡沫的早期階段」，而且隨着美國聯儲局擴大寬鬆政策，泡沫可能會進一步吹大。

據路透報道，華爾街主要指數在2025年實現了兩位數的升幅，連續第3年上漲，是自2019年至2021年以來首次出現如此強勁的升勢，主要受惠於投資者對於AI相關股份的強勁需求，推動美國股票基準指數創新高。

美國股票表現遜於非美股及金價

不過，達里奧指美國股票在2025年的表現，明顯遜於非美國股票和黃金，其中去年黃金價格升逾60％、新興市場表現優異，英國藍籌股富時100指數也優於全球主要市場。他認為，投資者明顯寧願投資非美國股票而不是美國股票，就像他們寧願投資非美國債券而不是美國債券和現金一樣。

達里奧又指，美國聯儲局的政策和生產力增長方面，還有很多重大問題需要解答，而未來新任命的聯儲局主席和聯邦公開市場委員會（FOMC）很可能會傾向於降低名目利率和實際利率，並可能會推高物價及助長泡沫。

報道引述分析師則指出，由於對AI泡沫的擔憂日益加劇，交易員們將目光投向科技股以外的其他領域，因此全球投資者今年預計將積極在金融市場中被低估的領域尋找機會。

