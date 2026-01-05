Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

K11 MUSEA除夕元旦人流升近50% 有豪客單筆消費逾百萬元

更新時間：16:17 2026-01-05 HKT
發佈時間：16:17 2026-01-05 HKT

新世界（017）表示，上周除夕元旦適逢內地三日連假及周末，受惠於大批旅客訪港，旗下K11 MUSEA人流按年飆升近50%，會員消費亦受帶動，與2024年同期相比錄得逾40%的增長，以國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌的表現最亮眼，按年升幅分別逾40%及80%，當中有錄得逾百萬元的最大額旅客單筆消費。

以各式活動刺激旅客消費

該集團指，早於去年11月下旬，K11 MUSEA已為聖誕及除夕元旦推出不同活動，包括獨家揭幕的La Patinoire Longchamp戶外溜冰場，全球僅香港及上海兩個限定地點；另有全港最齊全周邊商品的8 Degree North x Stranger Things期間限定店。新世界亦指，K11 MUSEA毗鄰著名旅遊景點，聯動備受旅客喜愛的各大商戶，推出價值合共過千元的旅客專屬電子禮券，成功轉化優質客源，進一步刺激訪港旅客消費。

與支付平台合作吸引旅客 續有新店進駐

新世界表示，及至1月，K11 MUSEA將繼續有新店及國際奢侈品牌的期間限定店進駐，亦會連同尖沙咀 K11 Art Mall 推出餐飲禮遇，把握情人節及農曆新年前後的聚餐慶祝需求；同時加強旅客專屬禮遇，並與支付平台合作推出活動吸引內地旅客，期望延續元旦的可觀表現，為農曆新年旺季奠定良好基礎。

