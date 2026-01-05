Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查指四分一寵主低估危疾醫療費用 寵物逾8歲需至少10萬儲備

商業創科
虛擬保險公司OneDegree公布最新調查指出，本港四分之一寵主從不擔心毛孩患上危疾，且低估危疾相關醫療費用，與實際開支相差119%。副行政總裁周美華表示，2025上半年醫療費用按年攀升10%，8歲以上寵物應預備至少10萬元醫療儲備。她續指，OneDegree因此推出升級版「高級危疾現金附加保障」，在原有癲癇、四肢癱瘓、髕骨脫位的基礎上，新增心臟衰竭及中風兩大高發重疾，且保障採一次過1萬元現金賠付模式，不限用途，無需實報實銷。

保費根據醫療通脹調整

保費方面，周美華表示，將根據每年醫療費用通脹情況動態調整，且並非所有客戶都會加價，部分低風險客戶保費維持不變，高風險客戶加幅從5%起計，風險評估則根據寵物品種、年齡等因素而定。

她引述數據指出，近半寵主完全沒有為寵物醫療費用作儲蓄安排，當中近6成亦沒有寵物保險；另一半寵主即使有為寵物醫療費用作儲蓄安排，儲蓄亦與實際醫療費用相差逾5倍。她表示，傳統寵物保險主要保障寵物醫療費用，若寵物不幸確診危疾，寵主希望為其提供另類治療如針灸、中醫抑或紓緩治療，「高級危疾現金附加保障」可為寵主提供更全面的選擇，且首年享75折優惠後每日保费僅需1.7元。

八成寵物過去一年曾接受治療

OneDegree保險產品及精算主管蘇子能進一步指出，鑑於醫療費用的連年攀升，OneDegree全方位計劃保額亦對新老客戶自動升級25%至5萬元，寵物CEO Plan尊寵及珍寵計劃醫療保額則為10萬元。

此外，周美華指，八成寵物在過去一年曾接受醫療治療，當中一半的寵主並無投保寵物保險，且多數主人憑寵物「跑跳無病」便判定其不會患病，忽視癌症、心臟病等重疾的突發性，體現對重疾風險認知不足。她呼籲，寵主應及早開展財務規劃，定期體檢延緩重疾。

