Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐引入「智方便」簡化中小企貸款 即睇6步貸款流程

商業創科
更新時間：14:24 2026-01-05 HKT
發佈時間：14:24 2026-01-05 HKT

滙豐宣佈，成為本港首家銀行於服務中引入「智方便」多重身份認證功能（iAM Smart Step-up Authentication），合資格中小企客戶的授權簽署人可直接在香港滙豐Business Express流動應用程式完成身份驗證，以批核公司的商業貸款申請。

確保使用者為戶口持有人

該行表示，用戶在網上進行關鍵流程或操作時，「智方便」多重身份認證功能會拍攝自拍照以進行容貌辨識，確保使用者為戶口持有人。除了使用香港身份證及流動保安編碼，中小企可選用此項新增認證方式，以更靈活方便的方式完成融資申請程序。

客戶現時登入滙豐商務網上理財後，即可透過專為中小企而設的數碼融資平台申請貸款。該平台運用數據分析，簡化貸款申請流程及加快信貸審批，而加入「智方便」多重身份認證功能後，將進一步提升中小企融資效率。

6步簡化中小企貸款流程：

滙豐香港工商金融董事總經理兼中小企業主管王海珍表示，「智方便」在港獲廣泛使用，超過一半人口已經成為登記用戶，而在中小企融資流程中引入此功能，可以更靈活地配合客戶的使用習慣，將銀行服務與他們的日常數碼生活互相融合。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
8小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
7小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
5小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
6小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
15小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
20小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
15小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
5小時前