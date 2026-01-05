滙豐引入「智方便」簡化中小企貸款 即睇6步貸款流程

滙豐宣佈，成為本港首家銀行於服務中引入「智方便」多重身份認證功能（iAM Smart Step-up Authentication），合資格中小企客戶的授權簽署人可直接在香港滙豐Business Express流動應用程式完成身份驗證，以批核公司的商業貸款申請。

確保使用者為戶口持有人

該行表示，用戶在網上進行關鍵流程或操作時，「智方便」多重身份認證功能會拍攝自拍照以進行容貌辨識，確保使用者為戶口持有人。除了使用香港身份證及流動保安編碼，中小企可選用此項新增認證方式，以更靈活方便的方式完成融資申請程序。

客戶現時登入滙豐商務網上理財後，即可透過專為中小企而設的數碼融資平台申請貸款。該平台運用數據分析，簡化貸款申請流程及加快信貸審批，而加入「智方便」多重身份認證功能後，將進一步提升中小企融資效率。

6步簡化中小企貸款流程：

滙豐香港工商金融董事總經理兼中小企業主管王海珍表示，「智方便」在港獲廣泛使用，超過一半人口已經成為登記用戶，而在中小企融資流程中引入此功能，可以更靈活地配合客戶的使用習慣，將銀行服務與他們的日常數碼生活互相融合。