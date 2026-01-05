Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果未在內地推出AI功能 用戶強行開啟影響賬號安全

商業創科
更新時間：11:47 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:47 2026-01-05 HKT

據內媒《21財經-南財快訊》報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，而獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。不過，報道引述蘋果公司的技術顧問表示，截至目前為止蘋果AI還未正式上線，後續上線將在官網上發布。

料iPhone 15 Pro以上才能相容

報道提到，目前預計iPhone 15 Pro及更新版本的手機型號才能相容蘋果AI，因為AI的算法對硬件要求非常高，而iPhone 15的硬件還沒有達到相關的要求。

該技術顧問又提醒，之前有部分博主通過一些第三方軟件繞開限制去強行開啟，「對於資金和賬號安全是有影響的」。

值得注意的是，蘋果指出，如果支援Apple智能的設備是在中國大陸購買，目前無法使用Apple智能的各項功能。對於在中國境外購買的支援Apple智能的設備，如果使用者在中國內地的話，且Apple賬戶國家或地區也設為中國，現時亦無法使用Apple智能的各項功能。

不過，當Apple智能的各項功能在中國推出時，先前購買支援Apple智能的設備，將可在中國啟動及使用Apple智能。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
12小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
4小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
19小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
12小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
12小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
12小時前