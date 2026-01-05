蘋果未在內地推出AI功能 用戶強行開啟影響賬號安全

據內媒《21財經-南財快訊》報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，而獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。不過，報道引述蘋果公司的技術顧問表示，截至目前為止蘋果AI還未正式上線，後續上線將在官網上發布。

料iPhone 15 Pro以上才能相容

報道提到，目前預計iPhone 15 Pro及更新版本的手機型號才能相容蘋果AI，因為AI的算法對硬件要求非常高，而iPhone 15的硬件還沒有達到相關的要求。

該技術顧問又提醒，之前有部分博主通過一些第三方軟件繞開限制去強行開啟，「對於資金和賬號安全是有影響的」。

值得注意的是，蘋果指出，如果支援Apple智能的設備是在中國大陸購買，目前無法使用Apple智能的各項功能。對於在中國境外購買的支援Apple智能的設備，如果使用者在中國內地的話，且Apple賬戶國家或地區也設為中國，現時亦無法使用Apple智能的各項功能。

不過，當Apple智能的各項功能在中國推出時，先前購買支援Apple智能的設備，將可在中國啟動及使用Apple智能。

