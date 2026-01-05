九龍東帝苑酒店確立「都市度假」新定位 稱內地旅客不再是「特種兵式旅遊」 轉求深度體驗

基於對後疫情時代旅客偏好變化的深度洞察，新鴻基（016）旗下九龍東皇冠假日酒店正轉型為九龍東帝苑酒店，確立「Urban Resort（都市度假）」的全新定位。帝苑酒店區域總經理陳淑貞表示，疫情改變了旅客的出行邏輯，不再是「一張牀」的簡單需求，而更看重入住體驗和與家人的共享時光。九龍東帝苑酒店總經理張睿補充說，即使中是逗留時間縮短的內地旅客，其消費焦點也已轉向「深度體驗」，而非走馬觀花的「特種兵式旅遊」。

為捕捉體驗式旅遊需求，陳淑貞透露，此次品牌升級項目分為三階段進行，預計至今年7月完成，總投資超1億元。張睿介紹道，第一階段針對房間及基礎設施的升級已在去年12月完成，升級後的基本房間面積擴大至388平方呎起，並增設天際泳池等設施，後續將逐步推出周邊探索活動及完善體驗項目。他強調，酒店在將軍澳已營運13年，積累了穩定客戶基礎，分段改造即是為避免影響原有客群體驗。

品牌升級料7月完成 總投資逾億

而針對「都市度假」定位可能面臨的工作日客流壓力，陳淑貞表現出充足信心，直言「唔使擔心」，指將軍澳周邊政府機構、新建中醫院及香港科技大學帶來穩定需求，觀塘工商企業擴張亦將形成客流紅利。她進一步表示，現時商務客也更注重放鬆，不少人會攜家人同行並延長入住時間，亦正符合酒店轉型後的定位。

談及為何選擇將軍澳作為轉型試驗場，張睿則指出，該區域不同於核心商業區的擁擠氛圍，坐擁單車徑、行山徑等自然休閒資源，毗鄰西貢水上活動區域，且有完善的寵物友好設施，與都市度假所需的「鬆弛感」高度契合。他亦指出，4月將推出7所天際花園小築，提供寵物友好的入住體驗，進一步迎合「宅度假」的市場需求。

隨着旅遊業持續復甦，本港政府早前推出「處處是旅遊」等舉措以推動旅遊業發展。陳淑貞對此視為「絕對利好」，並指2025年第四季度行業表現良好，全港酒店平均入住率維持8成以上，而政府推行的西九文化區、啟德發展區等基建項目，亦帶動更多人流，預期升級後佔有率及入住率均將進一步提升。

已布局小紅書IG等多平台傳播

餐飲方面，陳淑貞表示，作為馳名「香港手信」之一的帝苑蝴蝶酥會在酒店大堂開設餅店，酒店自身餐飲則聚焦高端特色的品類，如計劃7月於頂層引入意大利餐廳Ponentino。她明言，酒店並非要靠自身餐飲「拉動營收」，更多元的餐飲選擇可依託周邊商場滿足。她續稱，現時已布局小紅書、Instagram（IG）等多類社交平台傳播，計劃借助升級後的兒童遊樂區、天際泳池等打卡點形成自然傳播，而帝苑蝴蝶酥不僅將作為品牌符號打造，未來亦通過新品研發，鞏固手信市場的份額。

問及酒店業日益普及的AI技術，張睿表示，科技應用是為提升效率而非取代人文關懷。他舉例指以往經理處理日常郵件需時近45分鐘，如今透過AI輔助可縮短至5分鐘，所節省的時間可用於與客人互動；又強調酒店「以人為本」，旨在讓員工更專注於提供有溫度的服務。