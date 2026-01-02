Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

領展公佈臨時領導架構 宋俊彥、黃國祥共同領導 全球徵聘新CEO

商業創科
更新時間：10:04 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-02 HKT

領展（823）公佈，已啟動公司的臨時領導架構及其策略方向。領展較早前宣布委任集團首席投資總裁宋俊彥為執行董事，該安排已於今日（1日）生效。宋俊彥將與執行董事兼集團首席財務總裁黃國祥共同組成臨時領導架構，直至新任集團行政總裁獲委任前，向領展董事會主席歐敦勤及主席委員會匯報。

據公佈，宋俊彥將繼續專注於投資業務及第三方資本合作，並將支持及監督由集團資產管理董事總經理范世牧日常領導的現有物業組合的資產管理工作。黃國祥則負責領導所有企業職能，包括財務、法務、資訊科技、人力資源及投資者關係。

領展表示，董事會正與一間國際獵頭公司合作，就新任集團行政總裁一職開展全球徵聘程序。領展正物色具備上市公司房地產投資及業務管理經驗的資深人士，能夠領導集團下一階段的策略發展。由於集團行政總裁屬高層級職位，及以外部候選人為主要目標，預期整個徵聘及任命程序將嚴謹且需時推進。

歐敦勤將繼續積極參與集團事務，並同意根據新安排下於2026年1月1日起至2027年5月底期間，以領展獨立非執行主席的身份投放更多時間。他不會於領展擔任任何執行職務，但會確保在集團行政總裁的徵聘、任命及後續上任事宜提供全面支援。

