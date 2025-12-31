Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

華納兄弟探索或再拒絕派拉蒙天舞收購建議 下周作最後決定

商業創科
更新時間：10:57 2025-12-31 HKT
發佈時間：10:57 2025-12-31 HKT

彭博社引述消息報道，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）修改收購要約條款後，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）計劃再次拒絕其收購提議。

報道指，華納兄弟董事會尚未做出最終決定，主要考慮因素是派拉蒙天舞並未提高收購價，華納兄弟此前已以該報價不如Netflix的方案為由予以拒絕。華納將於下周舉行董事會會議作出最後決定，部分董事預期，派拉蒙天舞將提高收購價。

曾憂融資方案及條款

華納兄弟早前同意以每股27.75美元或約830億美元（包括債務）的價格將其製片廠、流媒體業務和HBO出售給Netflix。華納兄弟又計劃在Netflix交易完成前將CNN和TNT等有線電視網絡分拆給股東。

在Netflix和華納兄弟宣布他們的交易三天後，派拉蒙通過發起華納兄弟股份的公開要約收購，直接向股東提出收購要約，提出以每股30美元或超過1080億美元（包括債務）的價格收購華納兄弟的全部股權。不過，在經過討論並審閱派拉蒙的要約後，華納兄弟董事會仍認為公司與Netflix現有的協議在價值、確定性和條款方面，勝過派拉蒙提出的方案。

此後，派拉蒙天舞已兩度修改其要約，最近一次是在要約中納入美國軟件巨企甲骨文的共同創辦人埃利森（Larry Ellison）以個人名義提供的擔保，涵蓋404億美元的股權融資及其他承諾。

相關文章：

華納兄弟探索傳將拒絕派拉蒙天舞敵意收購 另特朗普女婿退出競購

 

