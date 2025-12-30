澳娛綜合直營凱旋門娛樂場 增賭枱吸納客源

澳娛綜合度假股份（澳娛綜合）今日正式接管凱旋門酒店，並自凌晨二時起以直接管理及營運方式經營凱旋門娛樂場的幸運博彩業務。公司在凱旋門酒店舉行慶祝儀式，由澳門博彩控股主席兼澳娛綜合常務董事何超鳳率領管理層主持，標誌著該酒店成為澳娛綜合自有物業組合的新成員。

何超鳳表示，交接過程順利，並指凱旋門娛樂場位置優越，目前賭枱數量已由原本約45張大幅增加至逾100張，員工數量則維持不變。她預期此舉能吸納該區原有衛星場的客源，提升競爭力。

隨著衛星場陸續退場，澳娛綜合已重新分配相關賭枱資源。何超鳳透露，隨著置地娛樂場於30日終止營運，公司旗下所有衛星場已全數退場，所釋出的400多張賭枱將全數由澳娛綜合直接經營的娛樂場吸納，包括葡京、新葡京、上葡京、海立方及凱旋門等場地。

至於早前市場曾關注澳娛綜合有意收購十六浦娛樂場一事，何超鳳解釋，公司需綜合考量資源配置等多項因素，認為凱旋門娛樂場更具發展潛力，且更符合整體商業布局，因此最終作出此決定。