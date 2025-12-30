Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

招商局房託基金逾2億購九龍物業 擬改造成學生公寓 提供85個床位

商業創科
更新時間：17:33 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:33 2025-12-30 HKT

招商局商業房託基金（1503）宣佈，昨日通過其全資子公司簽約收購首個位於香港的學生公寓項目。物業位於九龍柯士甸路，總樓面面積約2.36萬平方呎，毗鄰香港理工大學，11月估值為2.13億元，收購代價折讓3.3%，購買價為2.06億元。

探索新資產類別可能性

收購完成後，該物業將由房託基金計劃改造為擁有85個床位的現代化學生公寓，低樓層區域將改造為共用生活空間，如休息室與健身中心。

招商局商業房託基金表示，此次收購旨在探索新資產類別的可能性，並長期提升房託基金收入及每基金單位分派的穩定性，未來也將繼續在大中華地區尋找更多優質、多元化及具韌性的優質資產進行投資，進一步分散資產組合及收入來源。

