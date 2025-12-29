孫正義長女川名麻耶公開亮相 惹外界聯想軟銀接班問題

日本知名獨角獸、生物材料公司Spiber上周發公告宣佈，已與BOLD株式會社行政總裁川名麻耶（Maya Kawana）簽署業務支援相關協議，待協議生效前提條件滿足後，川名麻耶將於2026上半年展開支援工作，發揮業務效益。有關公告更將軟銀集團掌門人孫正義長女川名麻耶帶到聚光燈下，甚至令外界聯想到軟銀集團的接班問題。不過，孫正義曾多次強調，軟銀不是家族企業，未來繼承由人工智能與專業經理人決定，而不是血緣。

未曾在軟銀任職

根據Spiber的公告顯示，川名麻耶出生於1981年4月，工作履歷包括於2004年加入高盛日本、2008年加入青羽BBT、2017年加盟Afiniti日本分公司、2019年12月創立BOLD株式會社及擔任行政總裁，以及2025年先後擔任Design Future Japan和Ai ROBOTICS的獨立董事，但並未在軟銀任職。

公開個人背景 冀與Spiber長期合作

川名麻耶表示，選擇公開個人背景，旨在表明與Spiber的合作是基於長期視角，並非以首次公開招股（IPO）或併購為目標，而是要建立真正具有全球競爭力的生物科技企業。她又稱，Spiber擁有極高的技術開發能力，但在商業化與社會應用上仍面臨挑戰，未來將透過調整生產體制、優化經營資源分配及銷售策略，幫助企業實現具備經濟永續性的增長。

Spiber創立於2007年，由日本慶應義塾大學研究人員創立，專注於通過合成生物學技術生產仿蜘蛛絲的Brewed Protein™材料，可應用於紡織、汽車及美妝等領域，並宣稱產品可取代傳統聚酯對石油依賴。作為日本少數幾家獨角獸企業之一，Spiber目前估值超過12億美元。