Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

孫正義長女川名麻耶公開亮相 惹外界聯想軟銀接班問題

商業創科
更新時間：14:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-29 HKT

日本知名獨角獸、生物材料公司Spiber上周發公告宣佈，已與BOLD株式會社行政總裁川名麻耶（Maya Kawana）簽署業務支援相關協議，待協議生效前提條件滿足後，川名麻耶將於2026上半年展開支援工作，發揮業務效益。有關公告更將軟銀集團掌門人孫正義長女川名麻耶帶到聚光燈下，甚至令外界聯想到軟銀集團的接班問題。不過，孫正義曾多次強調，軟銀不是家族企業，未來繼承由人工智能與專業經理人決定，而不是血緣。

未曾在軟銀任職

根據Spiber的公告顯示，川名麻耶出生於1981年4月，工作履歷包括於2004年加入高盛日本、2008年加入青羽BBT、2017年加盟Afiniti日本分公司、2019年12月創立BOLD株式會社及擔任行政總裁，以及2025年先後擔任Design Future Japan和Ai ROBOTICS的獨立董事，但並未在軟銀任職。

公開個人背景 冀與Spiber長期合作

川名麻耶表示，選擇公開個人背景，旨在表明與Spiber的合作是基於長期視角，並非以首次公開招股（IPO）或併購為目標，而是要建立真正具有全球競爭力的生物科技企業。她又稱，Spiber擁有極高的技術開發能力，但在商業化與社會應用上仍面臨挑戰，未來將透過調整生產體制、優化經營資源分配及銷售策略，幫助企業實現具備經濟永續性的增長。

Spiber創立於2007年，由日本慶應義塾大學研究人員創立，專注於通過合成生物學技術生產仿蜘蛛絲的Brewed Protein™材料，可應用於紡織、汽車及美妝等領域，並宣稱產品可取代傳統聚酯對石油依賴。作為日本少數幾家獨角獸企業之一，Spiber目前估值超過12億美元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
23小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
7小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
影視圈
6小時前
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
8小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
5小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
21小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT