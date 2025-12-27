工信部設立「標委會」定調人形機械人、具身智能未來發展
更新時間：15:12 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:12 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:12 2025-12-27 HKT
工業和信息化部人形機器人與具身智能標準化技術委員會（簡稱「標委會」）成立會議周五（26日）在京召開。有分析指，這標誌人形機械人與具身智能行業結束「野蠻生長」階段，迎來國家級的標準制定組織。
據「工信微報」，成立人形機器人與具身智能標準化技術委員會是貫徹落實黨中央、國務院決策部署，發揮標準引領作用，加強高質量標準供給，推動人形機械人與具身智能技術熟化和應用落地的重要舉措。標委會主要承擔人形機械人與具身智能基礎共性、關鍵技術、部組件、整機與系統、應用、安全等領域行業標準制修訂工作，秘書處設在中國電子學會。
同期，標委會第一屆第一次全體委員會議召開，聽取了體系化推動人形機械人與具身智能產業發展的工作考慮，審議通過了章程、秘書處工作細則、標準制修訂工作程序等制度文件，研究部署了下一階段重點工作。
最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
2025-12-26 12:06 HKT
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
2025-12-26 13:14 HKT