OpenAI探討廣告方案 據報贊助內容或在回覆中更易出現

據《The Information》引述知情人士報道，OpenAI旗下ChatGPT正推進其廣告方案，正研究調整AI模型，在用戶提出與消費相關的問題時讓贊助內容更容易出現在ChatGPT 的回答中，公司內其他討論還包括投放廣告在應用程式內，以各種方式出現的模擬設計。另一知情人士指，OpenAI可能會創建一種新型的數碼廣告。

OpenAI正進軍廣告領域，以進一步提升收入，此舉對該公司準備中的大規模融資尤為重要。OpenAI行政總裁Sam Altman上月表示，公司收入遠超過130億美元，並暗示它在2027年的收入可能達到1000億美元。目前，OpenAI通過消費者和企業訂閱，以及提供應用程式編程接口和其他工具的訪問權來產生收入。