Waymo旗下Robotaxi停電期間癱瘓馬路 承諾更新軟件兼制定應急協議

美國三藩市上周發生大規模停電，導致全市交通信號燈失靈，Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo多輛無人的士（Robotaxi）停在路中心，造成市內交通嚴重堵塞。公司最新宣布，將緊急強化其自動駕駛軟件系統，以便更好地應對停電情況。

「確認請求」激增影響後台

Waymo解釋，當自動駕駛系統遇到交通信號燈斷電時，會按照「四向停車讓行」（Four-way stop）的方式處理。然而，為了確保絕對安全，車輛偶爾會向遠端控制中心發出「確認請求」，確保做出最安全的選擇。

公司指出，儘管在12月20日的停電期間，其車隊成功自行應對約7,000個失靈的交通燈，但由於「確認請求」在短時間內集中激增，影響後台響應速度。

與三藩市市長制定應急協議

此次停電源於太平洋煤氣電力公司一處變電站起火，導致三藩市多個區域大停電，一度影響約13萬名居民。根據社交媒體流傳多條影片顯示，多輛Waymo車輛打死火燈，停在街道中央，導致交通阻塞。Waymo表示正採取措施，將整合更多有關區域性停電的「背景信息」，使車輛能更加果斷地判斷並通過相關路口。

此外，Waymo正與三藩市市長Daniel Lurie合作，制定應急響應協議，並更新針對緊急救援人員的培訓內容。