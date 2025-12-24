Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Waymo旗下Robotaxi停電期間癱瘓馬路 承諾更新軟件兼制定應急協議

商業創科
更新時間：15:41 2025-12-24 HKT
發佈時間：15:41 2025-12-24 HKT

美國三藩市上周發生大規模停電，導致全市交通信號燈失靈，Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo多輛無人的士（Robotaxi）停在路中心，造成市內交通嚴重堵塞。公司最新宣布，將緊急強化其自動駕駛軟件系統，以便更好地應對停電情況。

「確認請求」激增影響後台

Waymo解釋，當自動駕駛系統遇到交通信號燈斷電時，會按照「四向停車讓行」（Four-way stop）的方式處理。然而，為了確保絕對安全，車輛偶爾會向遠端控制中心發出「確認請求」，確保做出最安全的選擇。

公司指出，儘管在12月20日的停電期間，其車隊成功自行應對約7,000個失靈的交通燈，但由於「確認請求」在短時間內集中激增，影響後台響應速度。

與三藩市市長制定應急協議

此次停電源於太平洋煤氣電力公司一處變電站起火，導致三藩市多個區域大停電，一度影響約13萬名居民。根據社交媒體流傳多條影片顯示，多輛Waymo車輛打死火燈，停在街道中央，導致交通阻塞。Waymo表示正採取措施，將整合更多有關區域性停電的「背景信息」，使車輛能更加果斷地判斷並通過相關路口。

此外，Waymo正與三藩市市長Daniel Lurie合作，制定應急響應協議，並更新針對緊急救援人員的培訓內容。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
10小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
6小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
1小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
01:33
粵車南下第一滴血！違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位
社會
5小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
21小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
4小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
2小時前