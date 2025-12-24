滙豐多招防範潛在騙案 人臉識別代SMS密碼 明年向部份客戶重徵最低結餘費

滙豐香港零售銀行及財富管理業務反欺詐及信貸主管黃詠詩引述數據指出，2024年香港騙案損失金額高達91.5億元，其中以投資騙案的單案損失最高；若以數量計，則以門票、公仔等大眾消費領域的低單價買賣類騙案最多。她表示，滙豐正透過科技識別並攔截潛在騙案，審視現有帳戶狀況，以多層次防禦策略強化反詐體系。

用AI每月分析9億宗交易

滙豐香港零售銀行及財富管理業務客戶關係及個人銀行策劃主管許熙敏表示，該行運用人工智能（AI）每月分析約9億宗交易，並透露長期不用的零結餘帳戶或被轉售予罪犯，單是2024年非持有香港身份證的零結餘帳戶涉及金融罪案的比例，較持有香港身份證客戶高出超過一倍。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務反欺詐主管黃詠詩（左）及滙豐香港區零售銀行及財富管理業務客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏。吳艷玲攝

為增加詐騙集團維持「傀儡戶口」的運營成本，許熙敏表示，該行將於明年起，對持有非香港身份證客戶重啟徵收最低結餘服務費，客戶需維持最低結餘在1萬元或以上，否則將按月收取低結餘費用，旨在進一步識別與防範可疑帳戶。

「智安存」推出後已開立逾百戶口

另外，黃詠詩指出，香港騙案受害群體中，25歲以下青年及60歲以上長者為高發人群，學生與新來港人士易因「涉嫌違法」等話術淪為騙子目標。她指出，該行正透過大量數據分析交易行為，甚至細緻至長者輸入密碼的速度，發現異常即攔截並核實，而「智安存」自11月推出後已開立超過100個戶口。

黃詠詩表示，滙豐已連接「防騙視伏器」，今年首10個月累計向客戶發出超過2萬個防騙警示。她亦透露，該行已陸續透過如人臉識別等認證取代SMS一次性密碼，預計在今年年底或明年第一季全面完成。

