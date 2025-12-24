數碼港AI超算中心本地化部署 解決「敏感數據不能離港」難題

全港規模最大的數碼港人工智能超算中心（AISC）自去年12月啟用以來，其算力使用率已高達八成。為鼓勵產業研發，政府推出30億元資助計劃，至今已批出近20個項目，涵蓋本地大學、醫療機構及科研公司等。憑藉本地化部署與國際安全認證，該中心解決了敏感數據不能離港的監管難題，正成為香港創科發展的核心引擎。

資助計劃已批出近20項目

數碼港業務發展部總監霍露明表示，AISC提供高達3000 PFLOPS的頂級算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理、超過1,100萬小時語音翻譯，以及超過4萬公里的自動駕駛人工智能數據處理。

為鼓勵應用，政府透過數碼港推出「人工智能資助計劃」（AISS），撥款30億元資助合資格項目。計劃自去年10月接受申請，已收到超過30宗申請，迄今批出近20個項目，獲批項目涵蓋本地大語言模型、醫學大模型、新材料等研發。

成本與安全是兩大競爭優勢

霍露明稱，成本與安全是AISC的兩大競爭優勢。資助計劃為企業提供平均約七成的算力費用補貼，大幅降低門檻。另有「人工智能創新加速計劃」，企業可以低至每月1800元的成本進行概念驗證。霍露明指，本港金融、政府等領域的敏感數據有嚴格規定不得離港，AISC的本地化部署正好滿足此核心要求，讓用戶能安心使用。

科技公司Pivotal Technologies資深產品經理吳卓軒表示，依托超算中心，其AI影片生成效率提升75%，訓練時間減少85%，突破一般平台限制。另一企業KBQuest運營總監鄭恩雄指出，配合資助計劃，顯著降低了企業初始投入成本與風險。

強大算力伴隨着高能耗挑戰。霍露明坦言，目前AISC電費佔數碼港整體營運電費一半。她稱，AISC現時的能源使用效率（PUE）值為1.6，為進一步提升效益，第五期數據中心將引入「液冷技術」，目標將PUE降至1.3。相比傳統風冷，既能降低能耗，亦可延長晶片壽命。