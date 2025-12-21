Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Altman回應1.4萬億美元支出質疑 稱只要算力仍短缺 OpenAI必須燒錢

商業創科
更新時間：10:24 2025-12-21 HKT
發佈時間：10:24 2025-12-21 HKT

市場持續關注AI泡沫風險之際，OpenAI行政總裁近日在播客節目接受訪問時，面對市場質疑「一間200億美元收入公司如何支出1.4萬億美元」時，他直言OpenAI訓練成本增長仍超過收入增長，但強調公司始終處於「算力赤字」狀態，恰恰證明需求強勁，並提到只要算力仍然短缺，OpenAI就必須繼續燒錢。

​​算力閒置而無法獲利 擔憂才合理

Altman認為，當公司出現大量無法獲利的閒置​​算力時，外界擔憂才合理，而目前算力短缺嚴重限制了公司的收入增長潛力，則是繼續大規模投資的核心理由。他又認為，隨着收入增長，以及推理在算力集群中所佔比例越來越大，最終會覆蓋訓練成本。

此外，Altman指公司如果不繼續大幅增加訓練成本，早已錄得盈利，但現時所做的是要大力投資訓練這些大模型。

上市時間較其他公司已非常遲

針對OpenAI的IPO傳聞，Altman指公開市場能夠參與價值創造，認為OpenAI相比於其他公司，現在上市已非常遲，雖然作為私人公司很好，但需要籌集大量資本。他又指，作為一家上市公司的行政總裁，一點也不興奮，而OpenAI成為上市公司，某方面興奮、某方面卻很煩人。

「紅色警報」為常態營運一部份

對於Google上月推出Gemini 3後，OpenAI發出了「紅色警報」，Altman認為保持警惕是好事，公司在未來很長一段時間內，每年可能都會發布1至2次紅色警報，並指這種高強度的危機反應機制並非偶爾為之，而是公司常態化營運一部份。

他又指，Gemini 3目前為止並沒有產生原本擔心的影響，雖然Google擁有巨大分銷優勢，但亦有其弱點，將人工智能硬塞入搜尋及生產力工具等舊產品，將不如在「AI優先」環境下重新設計的工具般有效。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
16小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
14小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
18小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
13小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
6小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
23小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
4小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
12小時前