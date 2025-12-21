Altman回應1.4萬億美元支出質疑 稱只要算力仍短缺 OpenAI必須燒錢

市場持續關注AI泡沫風險之際，OpenAI行政總裁近日在播客節目接受訪問時，面對市場質疑「一間200億美元收入公司如何支出1.4萬億美元」時，他直言OpenAI訓練成本增長仍超過收入增長，但強調公司始終處於「算力赤字」狀態，恰恰證明需求強勁，並提到只要算力仍然短缺，OpenAI就必須繼續燒錢。

​​算力閒置而無法獲利 擔憂才合理

Altman認為，當公司出現大量無法獲利的閒置​​算力時，外界擔憂才合理，而目前算力短缺嚴重限制了公司的收入增長潛力，則是繼續大規模投資的核心理由。他又認為，隨着收入增長，以及推理在算力集群中所佔比例越來越大，最終會覆蓋訓練成本。

此外，Altman指公司如果不繼續大幅增加訓練成本，早已錄得盈利，但現時所做的是要大力投資訓練這些大模型。

上市時間較其他公司已非常遲

針對OpenAI的IPO傳聞，Altman指公開市場能夠參與價值創造，認為OpenAI相比於其他公司，現在上市已非常遲，雖然作為私人公司很好，但需要籌集大量資本。他又指，作為一家上市公司的行政總裁，一點也不興奮，而OpenAI成為上市公司，某方面興奮、某方面卻很煩人。

「紅色警報」為常態營運一部份

對於Google上月推出Gemini 3後，OpenAI發出了「紅色警報」，Altman認為保持警惕是好事，公司在未來很長一段時間內，每年可能都會發布1至2次紅色警報，並指這種高強度的危機反應機制並非偶爾為之，而是公司常態化營運一部份。

他又指，Gemini 3目前為止並沒有產生原本擔心的影響，雖然Google擁有巨大分銷優勢，但亦有其弱點，將人工智能硬塞入搜尋及生產力工具等舊產品，將不如在「AI優先」環境下重新設計的工具般有效。