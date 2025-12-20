Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

字節跳動傳今年利潤500億美元 內媒引述知情人士稱數據不實

商業創科
更新時間：13:34 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:34 2025-12-20 HKT

據報字節跳動今年利潤有望達到約500億美元，內媒引述接近字節跳動的知情人士回應指，報道中前三季度和全年的數據都不實，偏差較大。

彭博報道周五指，字節跳動2025年利潤預計將達到約500億美元；今年前三季度已經累計實現凈利潤約400億美元。其盈利接近美國競爭對手Meta，其預計今年將賺取約600億美元。

TikTok與3美企組合資

該公司旗下TikTok日前宣布已與3美企成立新合資公司，字節跳動與關聯企業佔50%股份。TikTok行政總裁周受資於周四（18日）向員工發出內部備忘錄，宣布已與投資者簽署協議，將成立全新的美國合資企業，以確保TikTok能繼續在美國市場營運。

據美國總統特朗普早前簽署的框架協議，新的合資實體名為「TikTok USDS Joint Venture LLC」。該企業將由美國投資者控股，並由一個7人組成的董事會管理，成員大部分為美國人，整體運作需受保護美國公民數據及維護國家安全之條款約束。

備忘錄詳細披露了新公司的股權架構。一個由科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）及投資公司MGX組成的投資財團，將共同持有合資企業50%的股份，三間公司各佔15%。其餘股份中，字節跳動的現有投資者關聯公司佔30.1%，而母公司字節跳動則保留19.9%的股權。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
5小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
02:27
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
3小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
20小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
21小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
2小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
8小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
22小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
20小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
16小時前