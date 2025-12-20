字節跳動傳今年利潤500億美元 內媒引述知情人士稱數據不實

據報字節跳動今年利潤有望達到約500億美元，內媒引述接近字節跳動的知情人士回應指，報道中前三季度和全年的數據都不實，偏差較大。

彭博報道周五指，字節跳動2025年利潤預計將達到約500億美元；今年前三季度已經累計實現凈利潤約400億美元。其盈利接近美國競爭對手Meta，其預計今年將賺取約600億美元。

TikTok與3美企組合資

該公司旗下TikTok日前宣布已與3美企成立新合資公司，字節跳動與關聯企業佔50%股份。TikTok行政總裁周受資於周四（18日）向員工發出內部備忘錄，宣布已與投資者簽署協議，將成立全新的美國合資企業，以確保TikTok能繼續在美國市場營運。

據美國總統特朗普早前簽署的框架協議，新的合資實體名為「TikTok USDS Joint Venture LLC」。該企業將由美國投資者控股，並由一個7人組成的董事會管理，成員大部分為美國人，整體運作需受保護美國公民數據及維護國家安全之條款約束。

備忘錄詳細披露了新公司的股權架構。一個由科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）及投資公司MGX組成的投資財團，將共同持有合資企業50%的股份，三間公司各佔15%。其餘股份中，字節跳動的現有投資者關聯公司佔30.1%，而母公司字節跳動則保留19.9%的股權。