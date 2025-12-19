Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI發布新模型 付費ChatGPT用戶即日起可使用

商業創科
更新時間：18:36 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:36 2025-12-19 HKT

在發布GPT-5.2系列模型一周後，OpenAI於18日推出Codex模型GPT-5.2-Codex，號稱迄今為止最先進的智能體編程模型，專為復雜現實場景的軟件工程而設計。即日起，付費ChatGPT用戶可在所有Codex界面使用GPT-5.2-Codex，其正努力在未來幾周內安全地向API用戶開放訪問。

GPT-5.2-Codex是GPT-5.2的優化版本，專門針對Codex中的智能體編碼進行了強化。據OpenAI介紹，該模型聚焦專業軟件工程和防禦性網絡安全，進一步鞏固其在AI編程領域對谷歌Gemini的競爭優勢；且在編碼性能、網絡安全能力和長周期任務處理上均實現突破，在SWE-Bench Pro測試中準確率達到56.4%，在Terminal-Bench 2.0測試中達到64.0%，刷新兩項基準測試紀錄。

OpenAI表示，憑借這些改進，Codex能夠在大型代碼庫中進行長時間工作，保持完整上下文，更可靠地完成大規模重構、代碼遷移和功能構建等復雜任務，即使計劃改變或嘗試失敗也不會失去追蹤。

此外，為平衡能力提升與安全風險，OpenAI針對網絡安全能力的增強在模型層面和產品層面都增加了額外保護措施，包括針對有害任務和提示註入的專門安全訓練、智能體沙箱以及可配置的網絡訪問。同時，公司正在進行僅限邀請的可信訪問計劃試點。

