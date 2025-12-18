恒隆行政總裁盧韋柏明年8月底前退休 董事會正物色繼任人

恒隆集團（010）及恒隆地產（101）共同宣布，集團行政總裁兼執行董事盧韋柏（Weber）將於2026年8月31日前榮休，董事會現正進行全面的甄選程序，以物色其繼任人，而盧韋柏將支持並協助領導層順利交接。

任內啟動增長引擎V.3策略

恒隆主席陳文博表示，董事會衷心感謝盧韋柏以其遠見卓識、誠信品格及對卓越的不懈追求領導集團，並作出堅定不移的貢獻，非常珍惜穩固的夥伴關係及密切合作。他又指，盧韋柏帶領集團應對了重大挑戰，鞏固了集團的業務根基，並啟動了將成為未來數十年增長引擎的V.3策略；同時亦期待盧韋柏榮休後，能以待定的正式崗位，繼續為集團提供顧問支持。

盧韋柏：過去8年是職業生涯黃金期

盧韋柏則表示，在退休年齡前卸任以探索人生新篇章，一直都是其個人計劃。他提到，在過去8年在恒隆歲月，是其職業生涯的黃金時期，期間強化了「66」品牌，並推出多項重大策略，例如在多個城市拓展與奢侈品牌合作，以及透過全面的顧客關係管理計劃提升服務，熱切期待明年4月與團隊一同迎接杭州恒隆廣場的開幕，慶祝恒隆成立66周年。

