「廣東院舍照顧服務計劃」試推醫療補貼 門診及住院上限1萬和3萬人幣

香港首個以政策性團體醫療保險方式實施的跨境養老專項資助計劃——「廣東院舍照顧服務計劃醫療補貼試行安排」正式落地，試行安排將由12月22日起正式推行。該安排是政府落實2025年《施政報告》「優化大灣區養老安排」的重要舉措之一，通過醫療費用補貼為參加計劃的香港長者在粵生活提供進一步醫療支援。

減輕長者跨境養老醫療負擔

勞工及福利局局長孫玉菡出席啟動儀式主禮時指出，優化和便利跨境安老是香港養老政策的重要方向，此次推出的「醫療補貼試行安排」，政府將資助合資格長者於國家醫保範圍內須自付的醫療費用，門診及住院年度補貼上限分別為1萬元和3萬元人民幣。

他又指，這項創新政策不僅有效減輕長者跨境養老的醫療負擔，更提升了他們在內地養老生活的安心感與幸福感，而且彰顯了香港主動融入國家發展大局，是一個重要的里程碑。同時，他充分肯定中國太平作為在港中央企業的責任擔當，並期待太平人壽（香港）以專業能力和資源優勢為跨境養老的長者提供優質服務。

參加人數兩年升7倍

他提到，當醫保試行計劃推出後，期待參與廣東院舍照顧服務計劃的長者人數會有另一番增長，截至昨日為止，已經有超過800位長者入住，兩年前只有約100人，即用了兩年時間就上升了7倍。

中國太平旗下太平人壽（香港）獲選為服務承辦商，協助政府為參加「廣東院舍照顧服務計劃」的長者提供全面的醫療費用分類管理，以及支援便捷的雙幣結算理賠服務。