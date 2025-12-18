周大福內地黃金產品再加價 年內第3次 部分加幅逾30%

周大福（1929）天貓官方旗艦店於昨日（17日）在首頁位置發布提示，指受市場因素影響，部分商品即將提價；若計及3月及10月的加價，為年內第三次加價。官方旗艦店客服回應《星島頭條》查詢時指出，提價的款式會在標題上標明「12月19日提價」，惟目前暫未通知具體提價明細，具體價格以調整後為準。

據內媒報道，從實際漲價情況來看，部分暢銷款一口價黃金產品的實際加幅超過30%，例如27克左右的「五帝錢盤纏手串」，價格由38,600元（人民幣，下同）上調至50,800元，升幅為31.6%；亦有周大福的銷售人員在小紅書上發布價格標籤顯示，大部分產品的加幅介乎4%至15%。

今次已是周大福年內第三次加價。今年3月，周大福上調一口價黃金產品，調價幅度為10%至20%；10月底，周大福再次上調價格，大多數產品漲價幅度在12%至18%，主因國際金價持續上漲帶來的成本壓力。集團曾指，因應市場變化，設有機制密切監測金價波動，並適時進行價格調整。