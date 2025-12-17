小米手機出貨連升9季 汽車交付突破50萬輛 未來5年斥2000億研發

小米（1810）今日（17日）在北京舉行2025小米「人車家全生態」合作夥伴大會，會上公佈截至第三季，小米智能手機出貨量已連續21個季度穩居全球前三、連續9個季度實現按年增長。手機出貨量的穩步增長，帶動小米整體用戶規模再創新高，亦帶動小米軟件生態持續增長。

今年汽車交付超過35萬輛

汽車方面，截至本月，小米汽車累計交付量已突破50萬輛，其中2025年交付量已超過35萬輛。據大會最新披露，目前小米汽車CarIoT已開放品類超過30種，並與比亞迪、廣汽豐田等4家車企達成深度合作。

小米集團合夥人兼總裁盧偉冰還表示，小米連續穩居全球最大的消費級物聯網生態系統。截至今年第三季，小米AIoT平台全球連接設備數首次突破10億，達到10.4億部。據大會最新披露，2025年小米IoT平台模組年出貨量首次突破1億，硬件合作夥伴數量突破15,000家。

冀培訓逾5萬名高質素人才

人才培養方面，小米透過與全國逾300所院校的產教融合，計劃未來5年為物聯網行業培訓逾50,000名高質素人才。盧偉冰重申，小米未來五年的研發投入2,000億元（人民幣，下同），長遠目標是成為全球尖端科技的引領者。當中，預計今年小米研發投入將達到320至330億元，預計明年投入約400億元。未來，小米將持續投入底層核心技術，持續深耕晶片、OS及AI三大核心技術領域。