Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米手機出貨連升9季 汽車交付突破50萬輛 未來5年斥2000億研發

商業創科
更新時間：17:40 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:40 2025-12-17 HKT

小米（1810）今日（17日）在北京舉行2025小米「人車家全生態」合作夥伴大會，會上公佈截至第三季，小米智能手機出貨量已連續21個季度穩居全球前三、連續9個季度實現按年增長。手機出貨量的穩步增長，帶動小米整體用戶規模再創新高，亦帶動小米軟件生態持續增長。

今年汽車交付超過35萬輛

汽車方面，截至本月，小米汽車累計交付量已突破50萬輛，其中2025年交付量已超過35萬輛。據大會最新披露，目前小米汽車CarIoT已開放品類超過30種，並與比亞迪、廣汽豐田等4家車企達成深度合作。 

小米集團合夥人兼總裁盧偉冰還表示，小米連續穩居全球最大的消費級物聯網生態系統。截至今年第三季，小米AIoT平台全球連接設備數首次突破10億，達到10.4億部。據大會最新披露，2025年小米IoT平台模組年出貨量首次突破1億，硬件合作夥伴數量突破15,000家。 

冀培訓逾5萬名高質素人才

人才培養方面，小米透過與全國逾300所院校的產教融合，計劃未來5年為物聯網行業培訓逾50,000名高質素人才。盧偉冰重申，小米未來五年的研發投入2,000億元（人民幣，下同），長遠目標是成為全球尖端科技的引領者。當中，預計今年小米研發投入將達到320至330億元，預計明年投入約400億元。未來，小米將持續投入底層核心技術，持續深耕晶片、OS及AI三大核心技術領域。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
6小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
1小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
24分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前