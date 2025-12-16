阿里推新一代AI視覺模型Wan2.6 主打「角色扮演」功能
阿里巴巴 （9988） 宣佈，推出新一代視覺生成模型「Wan2.6」系列，主打全新「角色扮演」功能，用戶通過上傳參考影片及輸入簡單提示詞，模型可依據外貌與聲音生成AI場景，實現聲畫同步、多鏡頭的連貫敘事與電影級運鏡，僅需幾分鐘即可生成一段15秒的連貫影片。
阿里雲明日舉行線上發表會
新模型顯著提升了圖像生成及多模態理解的能力，可處理中英文的詳細指令，讓創作者能夠精準捕捉細節及表達藝術構想，從而創作出高質素且富有表現力的視覺作品。該模型現已在阿里雲AI開發平台Model Studio及Wan官網推出，未來還將納入Qwen App，推動AI影視創作的更加普及。
此外，阿里雲將於明日（17日）舉行「Wan2.6」線上發表會，將會以英語、中文、韓語和日語直播五場會議，全面展示新模型的最新演進。
