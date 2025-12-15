港消費貸款需求上升 Z世代傾向「還款金額明確」分期產品

環聯亞太區首席產品官冼迪雲引述數據表示，香港消費者個人貸款需求輕微上升，尤其是Z世代客群更傾向於選擇還款金額明確、期限固定的分期貸款產品，以應對就業不確定性帶來的財務壓力。他指，在整體商業貸款形勢趨緊的背景下，銀行亦偏向將資金投放零售業務。

年輕群體違約率輕微上升

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）指出，逾80%香港消費者維持「優質信用評級」，惟年輕群體的違約率呈現輕微上升趨勢，促使銀行進一步優化客群細分策略。她表示，環聯將通過市場調研與大數據，協助金融機構平衡風險與業務增長。

跨境數據驗證擬拓至更多產品

另外，針對大灣區跨境金融需求的持續增長，環聯推出的跨境數據驗證平台（DVP）已進入落地階段，可通過微信小程序實現內地消費者的央行徵信報告經合規驗證後傳輸至香港金融機構。他補充，目前已有數間香港銀行參與前期試點，未來還計劃拓展至信用卡、個人貸款等產品。

對於2026年市場展望，冼迪雲表示，儘管經濟不確定性仍將持續，但隨著美國利率下行周期開啓，以及大灣區金融融合深化，香港零售信貸市場有望迎來機遇。