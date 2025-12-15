商湯推劇集生成平台Seko 2.0 支持100集以內創作

商湯（020）今日（15日）開展「產品發佈周」今天開展， 其中頭炮為劇集生成智能體Seko 2.0， 為短劇、漫劇創作者度身訂造，支持100集以內劇集的創作，可確保不同集數中人物、場景及道具均具有連貫性；對比傳統製作方式，漫劇製作所需時間可縮短達80%至90%。集團又指，Seko成功適配寒武紀等國產芯片，未來可提供更低成本的應用方案。

Seko吸引逾20萬創作者使用

Seko於今年7月上線，兩個月後用戶量即突破10萬，不到半年已吸引超過20萬創作者使用，其中30%為短劇創作者、20%為漫劇創作者。

Seko 2.0令創作門檻再降低

至於Seko 2.0令創作門檻再降低，升級功能包括全新用戶界面（User Interface），優化視覺效果；多集數生成功能，超長上下文管理；以及智能體（Agent）智能調度，不同集數的人物及場景靈活關聯，人物妝容和造型亦可隨場景改變。

商湯董事長兼CEO徐立指出，Seko將打開一扇門， 讓具有創作想像力但缺乏專業製作能力的人，能真正走進創作生態圈，釋放他們的想像力。他續指，隨著AI能力的不斷進化，產出的劇集品質將逐步向「精品化」邁進， 既有如「陽春白雪」高雅作品，也有如「下里巴人」大眾化作品。

